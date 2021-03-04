Москва, , 15:41 — REGNUM Лидеры среди лучших туристических достопримечательностей регионов России — Долина Гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Калмыкия), Горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), Ленские столбы (Якутия) и Шато-Эркен (Кабардино-Балкария), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований.

В десятке красивейших мет в России оказался Соловецкий монастырь (Архангельская область), Тавдинские пещеры (Алтайский край), Остров Врангеля (Чукотский АО), Утес Степана Разина (Саратовская область) и Приморский океанариум (Приморский край).

Также в топ-15 достопримечательностей регионов вошли Иволгинский дацан (Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), Пещеры Хээтэй (Забайкальский край), Маяк Анива (Сахалинская область) и Водопады Руфабго (Адыгея).

Как сообщало ИА REGNUM, визитной карточкой России являются Кремль (39%), Красная площадь (33%) и озеро Байкал (18%).

Читайте подробнее: Визитной карточкой России граждане назвали Кремль и Красную площадь