Париж, , 15:41 — REGNUM Из-за карантина и комендантского часа, продажи видеоигр во Франции достигли рекордных значений. Об этом 3 марта сообщает Le Parisien.

Французский рынок видеоигр пережил в 2020 году беспрецедентный всплеск продаж. Из-за введения с 16 марта 2020 года антикоронавирусных мер правительством Франции, выручка сферы выросла за прошлый год на 11,3%, так как видеоигры остались одним из немногих доступных развлечений на карантине и во время комендантского часа.

Как сообщается в опубликованном 3 марта годовом отчете Союза поставщиков программного обеспечения Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), в общей сложности продажа приставок, аксессуаров и видеоигр в 2020 году принесла выручку в €5,3 млрд.

«COVID-19 оказал влияние на время игры французов и расходы на игру. Мы больше играли, поэтому мы потратили больше», — говорит Жюли Шалмэтт президент SELL. Во время первого карантина среднее время, проведенное за видеоиграми, достигало 1 час 20 минут в день, то есть больше 9 часов в неделю.