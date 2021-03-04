Красногорск, , 15:53 — REGNUM По состоянию на 4 марта в Подмосковье от коронавируса прививку сделали около 310 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

По оценке министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, число лиц, желающих вакцинироваться от COVID-19 в регионе по-прежнему остаётся большим. При этом из числа лиц, уже сделавших прививку около 41% приходится на лиц старше 65 лет.

«Это важно, поскольку данная категория, а также пациенты с хроническими заболеваниями, больше остальных подвержены риску тяжелых осложнений, если заболеют COVID-19», — подчеркнула Стригункова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в рамках прививочной кампании планируется вакцинировать от коронавируса около 60% взрослого населения или порядка 3−3,5 млн человек.

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