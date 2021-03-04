Краснодар, 4 марта, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, сделанные на стоянке одного из российских дилеров компании в Краснодарском крае. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedMe.ru.

SpeedMe Новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

Судя по фото, новый кроссовер получит пластиковые колёсные арки, небольшой спойлер на задней двери и чёрные колёсные диски.

Автопроизводители оснастили топовую версию модели видеокамерой кругового обзора, панорамной крышей, а также системой мониторинга «слепых зон». Отдельно стоит отметить, что модель теперь имеет кресла и зеркала с функцией памяти.

В движение автомобиль приводит двухлитровый бензиновый двигатель производительностью 170 «лошадей», который сочетается с вариатором. В моторной линейке также имеется 1,6-литровый турбированный движок.

Ранее в Федеральном институте промышленной собственности был зарегистрирован экстерьер нового компактного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro.

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