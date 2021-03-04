Москва, , 15:39 — REGNUM Мужчина, тело которого нашли в спортзале московской школы №2025, не являлся сотрудником образовательного учреждения. Об этом сообщила директор школы Ирина Малахова.

«Вчера утром, еще до начала занятий, учитель физкультуры обнаружил в спортивном зале труп мужчины, личность которого пока не установлена. Однако абсолютно точно ни сотрудником школы, ни сотрудником охранного предприятия он не является», — цитирует её слова агентство «Москва».

По словам директора, администрация незамедлительно закрыла доступ детей к месту ЧП и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас выясняется, каким образом мужчина мог проникнуть в школу.

Малахова добавила, что происшествие «никак не нарушило учебный процесс», а занятия продолжились по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в школьном спортзале нашли труп мужчины.