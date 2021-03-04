Анкара, , 16:41 — REGNUM Сельскохозяйственный сектор Турции, который вырос на 4,8% в 2020 году, достиг самого высокого показателя роста за последние три года. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Haber7, заявил 4 марта министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли на пресс-конференции.

«Сельскохозяйственный сектор продолжает расти и развиваться благодаря непревзойдённому труду рабочих, несмотря на вспышку нового типа коронавируса и засуху. Среднегодовой рост сельскохозяйственного сектора за последние 20 лет составил 2,8%, а за последние 3 года мы увеличили этот показатель до 3,5%. Доход от сельского хозяйства вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Мы продолжаем быть лидерами в Европе по данному показателю», — подчеркнул Пакдемирли.

Пакдемирли отметил, что Турция является страной нетто-экспортером в сфере сельского хозяйства.

«Наш экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в 2020 году достиг 20,7 миллиарда долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Профицит внешней торговли вырос на 9% и составил 5,5 миллиарда долларов», — указал Пакдемирли.