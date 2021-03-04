Калуга, 4 марта, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Калужскую область в 2020 году инвестировано около 112 млрд рублей. В частности, было заключено 22 новых соглашения с объёмом инвестиций более 40 млрд рублей и созданием двух тысяч рабочих мест. За последние пять лет средний годовой объём привлечённых инвестиций не превысил 92 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания совместной коллегии региональных министерств экономического блока 3 марта.

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Одним из результатов работы в сфере экономического развития на коллегии был назван факт того, что на территорию Калужской области продолжают приходить инвесторы и ни один, из ранее начатых инвестиционных проектов в 2020 году не был прекращен. Сегодня в области созданы все необходимые институты развития.

«Мы не исчерпали возможности индустриальных парков, особой экономической зоны, теперь уже двух территорий опережающего социально-экономического развития. В прошлом году мы направили более 350 млн рублей в создание инфраструктуры этих инвестиционных площадок, давая понять инвесторам: приходите и стройте предприятия, мы вас уже освободили от существенной части затрат. Необходимо продолжить целенаправленно развивать инженерную и транспортную инфраструктуру для проектов, которые воплотятся на этих территориях. Интерес к площадкам есть и его нужно конвертировать в реальные производства», — сказал губернатор Владислав Шапша.

В числе значимых результатов минувшего года — создание территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Кондрово, где пять компаний намерены реализовывать свои проекты с общим объемом инвестиций 1,2 млрд рублей. Город получит новые рабочие места, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. По мнению руководителя региона, Калужская область должна вернуться и закрепиться в пятерке лучших регионов страны в национальном инвестиционном рейтинге. И здесь важнейшей задачей остаётся улучшение инвестиционного климата в муниципалитетах. Каждый район области должен развивать свои «точки роста» и заниматься продвижением перспективных инвестиционных площадок для создания новых производств. Также реально действующим инвестиционным механизмом должно стать государственно-частное партнёрство, которое, как модель реализации инвестиционных проектов, должно получить развитие, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

В 2021 году в области продолжится работа по снятию инфраструктурных ограничений для отдельных территорий, стимулированию инвестиционной активности в муниципальных образованиях области, развитию сопутствующих сервисов и расширению логистических возможностей.

«Нам нужно наращивать и объемы федеральной поддержки, привлекаемой на территорию региона. А для этого следует поддерживать и развивать взаимодействие с федеральными структурами, институтами развития, госкорпорациями», — считает калужский губернатор.