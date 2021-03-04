Бишкек, , 15:37 — REGNUM По итогам 2020 года Киргизия заняла 78-е место среди 178 стран мира в международном индексе экономической свободы, представленном американской исследовательской организацией «The Heritage Foundation».

Ранее республика располагалась на 81-й строчке этого рейтинга.

Таким образом Киргизия оказалась на одном уровне с такими странами как Кабо-Верде, Турция, Хорватия и Черногория.

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Среди государств Туркестанского региона наиболее экономически свободным признан Казахстан, которому авторы рейтинга присудили 34-е место.

Узбекистану досталась только 108-я строчка индекса, Таджикистану — 134-я, а Туркмении — лишь 167-я.

Лидерами рейтинга экономической свободы, по мнению американских аналитиков, являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия.

Также в ТОП-10 смогли попасть Швейцария, Ирландия, Тайвань, Великобритания, Эстония, Канада и Дания.

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