Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями, средняя зарплата в Нижегородской области выросла за минувший год на 4,1% или на 1 475 рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

По итогам 2020 года этот показатель составил 37 448 рублей.

Наиболее активно в прошедшем году росли заработные платы работников сферы здравоохранения и социальных услуг — в среднем на 11,5%.

Затем следуют сфера информации и связи — на 6,9%, сфера транспортировки и хранения — 5,6%, сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 4,9%, а также образовательная сфера — на 4,5%.

Отметим, что по официальным данным, в 2020 году инфляция в Нижегородской области выросла до 5,8%. При этом показатель инфляции превысил общероссийский уровень, который по итогам года составил 4,9%.