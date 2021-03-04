Вена, , 15:35 — REGNUM Консультации между властями Ирана и Международным агентством по атомной энергии, посвящённые неурегулированным вопросам, начнутся в Тегеране в начале апреля. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 4 марта журналистам.

Речь идёт о вопросах, которые обе стороны не могут разрешить уже долгое время. По словам Гросси, техническая встреча положит начало предметному анализу ситуации.

Он выразил надежду, что за первой консультацией последуют другие — технические или политические. МАГАТЭ и Тегеран должны начать этот процесс, подчеркнул Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ объявил, что Иран согласился на переговоры по поводу частиц урана на незаявленных ядерных объектах.

Читайте также: IRNA: соглашение с МАГАТЭ — знак доброй воли Ирана