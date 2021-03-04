Вамдруп, , 15:41 — REGNUM В Дании сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегальной табачной фабрики. Об этом сообщило 3 марта издание TV2.

Производство обнаружили в городе Вамдруп. На территории подпольной фабрики нашли большое количество оборудования для изготовления сигарет, а также арестовали 13 человек — граждан Польши и Украины. Возраст задержанных — от 32 до 70 лет.

«По нашему мнению, задержанные уже давно производили крупные партии нелегальных сигарет», — сообщили журналистам в полиции.

Правоохранители изъяли и сожгли 11 млн сигарет.

Напомним, ранее на Украине сотрудники СБУ задержала крупную партию предметов старины, которую планировали перевезти в страны Европейского союза.

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