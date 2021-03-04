Киев, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на всей территории страны должно действовать единое «киевское» время.

Украинский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом он заявил на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главу правительства спросили относительно введения местного времени в отдельных общинах страны (то есть, чтобы в разных регионах Украины было разное время).

«На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что местные общины получат от Киева рекомендации по графикам работы и могут регулировать, когда будет начинаться рабочий день в конкретном регионе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада приняла за основу законопроект, которым отменяется перевод часов с зимнего на летнее время. В ходе обсуждения инициаторы законопроекта отмечали, что это решение позволит «укрепить оборонные позиции Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» (в случае окончательного принятия документа время на Украине будет на час отличаться от московского).