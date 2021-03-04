Новосибирск, , 15:33 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения новосибирского логистического почтового центра отметил, что необходимо создать такие условия, чтобы потребитель почтовых услуг не чувствовал, что он в какой-то другой среде. Он подчеркнул, что рост оборота товаров и услуг будет давать и экономически рост, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это экосистема, которая позволит человеку гарантировано иметь информацию о посылке, грузе или внутри страны — по регионам, или при за рубежом. Это большая технология, которая на сегодняшний день позволит соединить всех заказчиков почтовых услуг через современную информационную систему с теми, кто должен получить посылку. И что очень важно, вы остаётесь нейтральными для других игроков рынка, вы будете в этом смысле помогать развиваться таким же другим логистическим операторам, которые будут брать сегмент доставки, — подчеркнул Мишустин. — Очень важно, что эта большая экосистема даст нам возможность иметь гарантированные способы доставки грузов, информационно-развитую систему логистики, которая позволит человеку в онлайне наблюдать, как осуществляется доставка его груза. Это даст серьёзный импульс и для развития экономики, потому что обороты товаров и услуг, с этим связанных, конечно же будут давать экономически рост. В том числе в конкретном регионе».

Отметим, что логистический центр в Новосибирской области — первый сортировочный хаб, построенный в рамках проекта «Национальные логистические технологии». Он имеет непосредственное примыкание к контрольной зоне аэропорта. Через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки.