Красногорск, , 15:32 — REGNUM К празднованию 8 марта тепличные комплексы Подмосковья планируют обеспечить магазины 7,5 млн различных цветов. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на продажу поступят такие виды декоративных растений, как розы, тюльпаны, хризантемы и другие, а также горшечные цветы.

Выращенные в Подмосковье цветы будут продаваться не только в торговых сетях и магазинах Москвы и области, но и в ряде других регионов России.

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