Москва, , 15:31 — REGNUM Россия рассчитывает, что выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в скором времени удастся вернуть в изначальные рамки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки», — сказал Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

Глава МИД РФ подчеркнул, что власти Ирана неоднократно высказывались в пользу готовности полностью разморозить реализацию всех приостановленных Тегераном положений плана действий, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Ирана в ситуации с ядерной сделкой движутся в неверном направлении.

Блинкен ответил на вопрос о том, отразится ли недавний обстрел военной базы США в Ираке на стремлении Вашингтона вернуть Тегеран за стол переговоров. Он отметил, что Евросоюз пригласил остальные стороны ядерного соглашения собраться и приступить к обсуждению возможного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий.

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