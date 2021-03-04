Анкара, , 15:31 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал к снятию односторонних санкций в отношении Ирана. Он заявил об этом 4 марта в ходе своего выступления на 14-м саммите лидеров Исламской восьмерки (Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция), проходящей в формате онлайн, его слова приводит турецкая газета Sabah.

«Прекращение односторонних санкций с Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе», — сказал он.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что работа по возобновлению движения грузовых поездов по маршруту Стамбул — Тегеран — Исламабад подошла к своей завершающей стадии. При этом он утончил, что Турция считает важной китайскую инициативу по созданию логистической сети «Один пояс, один путь» и поддерживает ее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не заключала сделок с США об отказе от российских систем ПВО С-400 в обмен на прекращение американской поддержки вооруженных отрядов сирийских курдов.