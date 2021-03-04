Москва, , 15:26 — REGNUM Жители России в три раза чаще стали использовать смартфоны для бесконтактной оплаты услуг, и в два раза чаще — другие «умные» устройства: смартчасы и браслеты, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований.

Доля граждан, знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона, с 2018 года увеличилась на 7%, с 84% до 91%, а о возможности оплаты с помощью «умных» часов и браслетов — на 6%, с 64% до 70%.

При этом наиболее популярным платежным средством в России остается банковская карта. Её имеют 82% опрошенных. Частоте использования банковской карты для оплаты бесконтактно: выросла в два раза, до 61%.

Опрос проведен в январе 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.

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