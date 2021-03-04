Белгород, , 15:40 — REGNUM Отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем до трёх месяцев с сохранением места работы будет предоставляться жителям Белгородской области. Регион станет первым в России, где применят такую практику, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе областного правительства.

В Белгородской области готовится изменения в трёхстороннее Соглашение, заключённое между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и областным объединением работодателей. С инициативой предоставлять «декретный» отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем выступил врио губернатора Вячеслав Гладков. Проект станет первым в России.

«Наша задача максимально защитить наших жителей от всевозможных рисков, связанных с потерей работы, социальных выплат или гарантий. Все предлагаемые изменения вызваны принятыми поправками к Конституции Российской Федерации, а также усилением социальных мер», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В трёхстороннее Соглашение также внесут поправки в части предоставлении работникам полноценного выходного в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра. Работодатели внебюджетного сектора экономики должны будут обеспечивать ежегодную индексацию заработной платы сотрудникам на уровень не ниже роста индекса, установленного Министерством экономического развития Российской Федерации.