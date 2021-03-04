Москва, , 15:26 — REGNUM Холодная зима 2020−2021 годов не отрицает самого факта глобального потепления климата. Об этом 4 марта сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Метеоролог отметил, что потепление происходит не планомерно и не означает, что все без исключения последующие годы каждый раз должны быть теплее предыдущих. Напротив, потепление происходит волнообразно. Но теплые периоды будут встречаться чаще холодных.

«Повторяемость волн холода будет реже. Но их интенсивность будет не слабее, а может даже и сильнее», — заявил Вильфанд.

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