Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Инициатива о создании программы «Земский работник культуры» вызывает двойственное отношение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Музыкально-просветительского колледжа имени Б. И. Тищенко, худрук международного фестиваля русского искусства «Петербургская Осень», Председатель Ассоциации «Русская Традиция» (АРТ) Союза композиторов Санкт-Петербурга, член Ревизионной комиссии Союза композиторов Санкт-Петербурга, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств, лауреат премии им. Г. В. Свиридова, композитор Михаил Журавлёв.

У «Земского работника культуры», как и у «Земского доктора» и «Земского учителя» (по аналогиями с которыми предложила действовать министр культуры Ольга Любимова для восполнения дефицита кадров в регионах), ясно видно намерение через эти попытки нормализовать жизнь в уголках России.

«С другой стороны, как мне представляется, все эти прожекты бессмысленны, если не восстановить собственно земщину, — говорит Михаил Журавлёв. — А это предполагает существенным образом изменить социальное устройство общества и государства в целом, требует учреждения сословий, начиная с дворянства, восстановления традиционного уклада и монархии. Едва ли это осуществимо. Поэтому и в этой программе, как и во многих других я усматриваю ущербную идеологическую двусмысленность нынешних властных элит, которые занимаются созданием нежизнеспособных гибридов из элементов советского прошлого, царского прошлого и американских моделей демократии».

Ранее Минкультуры попросило поддержки Совфеда по программе «Земский работник культуры». По словам министра культуры, очень остро стоит кадровый вопрос, особенно в селах и малых городах.