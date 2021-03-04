Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Жители Северо-Западного федерального округа в 2020 году получили ипотечных кредитов на 542,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном Главном управлении Банка России.

Количество выданных кредитов выросло в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом и составило почти 200 тысяч.

За год банки предоставили жителям Петербурга ипотечные кредиты на 283,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Количество таких кредитов в Петербурге за год выросло в 1,3 раза — до 82,8 тысяч.

Средняя сумма ипотеки в СЗФО составила 2,7 млн рублей, в Петербурге — 3,4 млн рублей.

«Спрос на ипотечные кредиты поддержали программы льготной ипотеки с госучастием и процентные ставки, которые снижались вслед за ключевой ставкой Банка России», — указывают в управлении.

В среднем ставка по кредитам в декабре 2020 года составила 7,4% годовых как в Петербурге, так и во всем округе. Заметим, в декабре 2019 года она равнялась 8,9% для СЗФО и 8,8% для Петербурга.

Объем задолженности жителей Северо-Запада перед банками по ипотеке за 2020 год возрос на 21,4% и составил на 1 января 2021 года 1,1 трлн рублей, из которых на петербуржцев приходилось 581,2 млрд рублей (прирост в 22,3%). Доля просроченных ипотечных кредитов в СЗФО на начало 2021 года составляла 0,7%, а в Петербурге — 0,6%.

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