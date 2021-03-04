Ньон, Швейцария, , 15:20 — REGNUM Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» состоится в Будапеште (Венгрия). Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч должен был пройти в Ливерпуле 10 марта. Однако в случае поездки в Англию игроки и тренеры «Лейпцига» были бы вынуждены уйти на двухнедельную изоляцию после приезда в Германию.

Отметим, что первый матч этих команд прошёл 16 февраля также в Будапеште. Это было связано с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Тогда «Ливерпуль» победил со счётом 2:0.

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