Алма-Ата, Казахстан, , 15:20 — REGNUM В Алма-Ате медицинские работники, задействованные в противоэпидемиологической работе, получили надбавки в размере 1,77 млрд тенге ($4,2 млн). Об этом сообщили в фонде социального медицинского страхования.

Указанный размер выплат медработники получили в январе 2021 год. Директор алма-атинского филиала фонда Тлеухан Абилдаев пояснил, что средства распределены по трем группа риска.

Отметим, с марта 2020 года казахстанский фонд социального медицинского страхования выплачивает надбавки медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

С марта 2020 года медицинским работникам выплатили стимулирующие надбавки в размере 16,7 млрд тенге ($39,65 млн).