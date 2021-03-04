Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Мужчина 20-ти лет, подозреваемый в нападении 3 марта на прохожих в Ветланде, ранее был осужден за мелкие преступления. Сейчас он находится под арестом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что в результате нападения пострадали семь человек. По данным Полиции Швеции, трое пострадавших находятся в больнице.

Мужчина, которого арестовали полицейские, является гражданином Афганистана, который приехал в Швецию в 2018 году. Согласно регистру населения, он переехал в Ветланд в апреле прошлого года.

Во время задержания подозреваемый получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

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