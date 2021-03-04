Красноярск, , 15:19 — REGNUM Следствие устанавливают обстоятельства произошедшего в Красноярском крае дорожно-транспортного происшествия с участием депутата Первоманского сельского совета. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Материалы проверки по факту ДТП поступили в следственные органы из полиции 1 марта. Проводится проверка.

По предварительным данным, вечером 17 февраля на автодороге при подъезде к посёлку Ручейки Манского района депутат на автомобиле ВАЗ-21 150 сбил двух женщин-пешеходов. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Через несколько дней одна из женщин скончалась. Ей было 52 года.

Назначен ряд экспертиз, изъят автомобиль, опрашиваются свидетели, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ГСУ СКР по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области уточнили данные о смертельном ДТП, случившемся 4 марта на трассе в Октябрьском (сельском) районе.

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