Токио, 4 марта, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda представил седан Legend Hybrid EX, оснащенный новым комплексом безопасности Honda Sensing Elite. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Эмблема Honda

Седан с новым комплексом безопасности начнут сдавать в лизинг в Японии с 5 марта текущего года. Система имеет инновационную опцию Traffic Jam Pilot (автопилот третьего уровня). Этот автопилот официально одобрен японскими властями. Traffic Jam Pilot может брать на себя управление при движении в пробках и на автомагистралях. Система автопилота включает в себя 3D-карты высокого разрешения и спутниковую навигацию. Кроме того, для автономного вождения система использует датчики и камеры кругового обзора.

Одной из составляющих системы автопилотирования является функция Hands-off («без рук»). Она позволяет убирать водителю руки с руля при активном круиз-контроле и системе удержания в выбранной полосе движения. Данная опция контролирует торможение и ускорение машины, а также полностью управляет автомобилем при движении по одной полосе.

Отмечается, что во время испытаний комплекса компания смоделировала около 10 млн возможных дорожных ситуаций. В общей сложности седан Legend Hybrid EX с комплексом Honda Sensing Elite проехал на тестах 1,3 млн км.

Ранее подразделение Honda Performance Development представило новый 310-сильный мотор K20C1 для свапа (замена двигателя) от Civic Type R. Силовой агрегат предназначен для установки в автомобили, предназначенные для участия в гонках.

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