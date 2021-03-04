Киев, , 15:21 — REGNUM В течение следующих двух лет 20−22 млн жителей Украины могут быть привиты от COVID-19. Об этом заявил 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

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По его словам, около 10 млн человек могут быть провакцинированы до конца 2021 года.

«В этом году и в следующем мы видим возможность провакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. В этом году, соответственно, ожидаем порядка 10 млн человек, которые провакцинируются на Украине», — сказал премьер-министр.

Чиновник также отметил, что готов публично привиться, как это сделал министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

«Как только дойдёт моя очередь — с удовольствием публично вакцинируюсь», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр Украины рассказал и о планах по оптимизации использования вакцины. Для того, чтобы не выбрасывать неиспользованные дозы, медики могут начать прививать людей неприоритетных категорий, в частности священников и журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19, поскольку в мире уже появилось достаточное количество других препаратов.

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