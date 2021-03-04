Киев, 4 марта 2021, 15:21 — REGNUM В течение следующих двух лет 20−22 млн жителей Украины могут быть привиты от COVID-19. Об этом заявил 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
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По его словам, около 10 млн человек могут быть провакцинированы до конца 2021 года.
Чиновник также отметил, что готов публично привиться, как это сделал министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министр Украины рассказал и о планах по оптимизации использования вакцины. Для того, чтобы не выбрасывать неиспользованные дозы, медики могут начать прививать людей неприоритетных категорий, в частности священников и журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19, поскольку в мире уже появилось достаточное количество других препаратов.
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