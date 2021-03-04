Сингапур, , 15:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Сингапура призвало граждан немедленно покинуть Мьянму из-за роста насилия между протестующими и силами безопасности, сообщает CNN Indonesia.

По последним данным, в ходе протестов в Мьянме погибли более 50 человек.

«Гражданам Сингапура в Мьянме следует рассмотреть возможность и покинуть страну как можно скорее, пока это еще возможно», — заявили в МИД Сингапура.

В Мьянме проживает около 500 граждан Сингапура. МИД призвал граждан заполнить электронную форму на официальном сайте, чтобы с ними можно было легко связаться.

Как сообщало ИА REGNUM, трое полицейских из Мьянмы перебрались через границу в северо-восточный штат Индии Мизорам для того, чтобы искать там убежище.

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