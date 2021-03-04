Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Конституционный суд РФ признал за наследниками право оспаривать чужое отцовство в попытке защитить свои имущественные права. Суд назвал положения статьи 52 Семейного кодекса и статей 134 и 220 Гражданского процессуального кодекса в их взаимосвязи неконституционными.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Свое постановление суд опубликовал 4 марта 2021 года. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба Олеси Шишкиной. В 2017 году она обратилась к нотариусу для оформления наследства, оставшегося от отца. Однако об аналогичном праве своей несовершеннолетней дочери заявила и другая женщина. Шишкина усомнилась в законности притязаний и пошла в суд, потребовав исключить свою якобы сводную сестру из числа наследников. Она получила отказ, так как суд счел, что Шишкина оспаривает отцовство, хотя не имеет на это права.

Конституционный суд напомнил, что право наследования строится на принципе учета действительной и предполагаемой воли наследодателя, для чего требуется определить круг наследников с учетом супружеских либо родственных связей. Иногда вопрос происхождения ребенка от конкретного лица становится предметом судебного спора, но перечень тех, кто может обратиться с соответствующим иском, четко ограничен.

«Сделано это прежде всего для защиты интересов рожденных вне брака детей, происхождение которых было установлено на основании заявления, поданного родителями в ЗАГС», — пояснил суд. Семейный кодекс РФ исходит из недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи, так что сам по себе такой порядок можно считать конституционным.

Когда же отцовство кому-то приписали незаконно, например, на основе подложных документов, запись ЗАГСа можно оспорить в суде и аннулировать. Однако перечень лиц, имеющих право оспаривать отцовство, не подлежит расширительному толкованию.

«Зачастую он применяется судами даже при сомнениях в том, что наследодатель при жизни признавал себя отцом ребенка. Отсутствие у наследников, защищающих свои имущественные интересы, возможности требовать аннулирования незаконной записи акта об установлении отцовства нарушает их права. Потому оспариваемые нормы в их взаимосвязи неконституционны», — постановил КС РФ.

Теперь Госдума должна конкретизировать круг лиц, наделенных правом оспаривать запись о родителях в ЗАГСах, для аналогичных случаев. До этого суды не вправе отказывать наследникам в принятии иска об аннулировании такой незаконной записи, а если дело возбуждено — прекращать его производство без рассмотрения по существу. Дело Олеси Шишкиной подлежит пересмотру.