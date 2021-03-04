Донецк, , 15:17 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 188 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 3 марта проведено 650 исследований, из них выявлено 169 случаев … (заражения коронавирусом — ред.) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 24 822.

Также сообщается, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР достигло 2061.

При этом уточняется, что на данный момент республике 16 906 человек вылечились от нового заболевания и еще 5855 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР был выявлено 80 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.