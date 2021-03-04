Белград, , 15:27 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович 4 марта начал официальный визит в Берлин с выступления перед комитетом ЕС в бундестаге, где заявил, что Сербия, чей внешнеполитический приоритет является полноправное членство в ЕС, по-прежнему привержена диалогу с Приштиной под эгидой ЕС. Он добавил, что отсутствие доверия является серьезной проблемой в этом процессе. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович отметил, что вопрос Косово и Метохии имеет первостепенное значение не только для Сербии, но и для сохранения мира и стабильности всего региона.

«Я убежден, что, следовательно, этот вопрос также важен для Германии, поскольку мы стали свидетелями того, что любая нестабильность на Балканах в конечном итоге оказывает влияние и на немецкое общество. Это вопрос поиска постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии», — подчеркнул Селакович.

Он отметил, что Сербия поддерживает процесс, возглавляемый ЕС, но ценит также роль государств-членов, прежде всего Германии, в этом процессе.

«Вот почему нам нужно ваше понимание и поддержка. Сербия по-прежнему привержена диалогу между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС», — подчеркнул Селакович.