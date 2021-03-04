Москва, , 15:14 — REGNUM Очевидно, что предложение США России уничтожить химоружие, чтобы избежать новых санкций, носит чисто пропагандистский характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Россия давно уничтожила химическое оружие в рамках своих международных обязательств и многократно отрицала обвинения в том, что производит такое оружие.

Если бы даже оно у России было, признание в этом сейчас означало бы потерю лица. При этом озвученные санкции явно не представляют собой такой серьезной угрозы, которая вынудила бы Кремль на такой шаг.

Видимо, американское руководство понимает, что постоянные новые санкции, не вынуждающие Россию на уступки, заставляют выглядеть нелепо сами США.

Поэтому Соединённые Штаты пытаются придать своим угрозам хоть какой-то вид обоснованности и весомости.

Судя по тому, что российский фондовый рынок уже давно на угрозы и введение новых санкций никак не реагирует, несерьёзность всей этой кампании понимают уже все», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если Россия уничтожит свое химическое оружие, она сможет избежать новых санкций, заявили в Госдепе США.

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