Москва, , 15:23 — REGNUM В 2021 году урожайность озимых, вероятнее всего, будет ниже показателей предыдущего года. Об этом 4 марта сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Перезимовка озимых — важнейший элемент, чтобы определить сбор урожая. Озимые дают 45% вклада в общий валовый сбор», — заявил Вильфанд.

По его словам, в конце ноября 2020 года ситуация с посевами этих культур была очень сложная. Согласно прогнозам, чуть больше 22% от общей посевной площади характеризовалось с негативно — на этой территории нет был всходов. Однако сейчас ситуация улучшилась, что является уникальным явлением.

«В течение 20 лет ничего подобного не было. Просто на удивление. В ХХ веке всегда зима ухудшала вегетацию озимых. А нынешняя зима способствовала улучшению вегетации. Сейчас по оценкам специалистов Росгидромета только от 7 до 10% территории посевов характеризуются негативно», — сказал Вильфанд.

В целом же, по мнению метеоролога, урожай озимых в 2021 году окажется ниже показателей 2020 года.

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