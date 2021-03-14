14 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Каждую неделю в Петербурге собирается киноклуб «Против течения». Люди стараются смотреть фильмы, которые чем-то прославлены в мировом кинематографе или представляют интерес с точки зрения их актуальности. А посмотрев, спорят. Об этих фильмах и спорах вокруг них — в проекте «Воскресный киноклуб».

Игорь Юдкевич, , 00:01 — REGNUM Акира Куросава — один из самых популярных режиссеров в истории кино вообще и японском кинематографе в частности. Фильм «Гений дзюдо» (1965) тесно связан с его именем, хотя в нем он был сценаристом, а режиссер — Сэйитиро Утикава. Этот фильм увидел советский зритель два года спустя, причем фильм многое сделал для популяризации того, что получило в СССР название «восточные единоборства», а в Японии произвел полнейший фурор. При том что его первая версия увидела свет еще в 1943-м и режиссером тогда был сам Куросава (и это был его первый фильм). Но японского зрителя так захватила история, что он завалил киностудию письмами с требованием продолжения, которое увидело свет в 1945-м. Ещё позже фильм был переосмыслен в совместной работе Куросавы и Утикавы, так из полуторачасовой ленты получился фильм на 2,5 часа, его мы и смотрим.

Сугата Сансиро Цитата из к/ф «Гений дзюдо». Реж. Сэйитиро Утикава. 1965. Япония

Акира Куросава

История, которая рассказывается в фильме, это путь к мастерству ученика школы дзюдо Сугаты Сансиро, которому довелось обучаться у самого основателя этой школы. Мастер в фильме назван Сёгаро Яно (слегка искаженное имя настоящего создателя дзюдо — Джигаро Кано). В процессе обучения и соревнования с неотесанного деревенского парня спадает природная вспыльчивость, уступая место мудрости, при том что доброта его остается неизменной и находит свое высокое применение. Очень важно, что дзюдо и противостоящее ему джиу-джитсу в фильме — не спортивные зрелища, а способы воспитания молодежи, недаром так много страстей кипит вокруг соревнований школ. Ведь это битва за политическое, культурное и социальное влияние. Недаром в реальной Японии дзюдо после описанных в фильме событий стало предметом школьной программы.

Цитата из к/ф «Гений дзюдо». Реж. Сэйитиро Утикава. 1965. Япония

Действие происходит в 80-х годах XIX века, в ту эпоху остро стоял вопрос: как совместить «западную обёртку и японское нутро», уберечь в новом, модернизируемом мире драгоценную японскую традицию, при этом не отказываясь от восприятия европейских научно-технических наработок. Что взять с собой в наступающее завтра, а что отмести как дикость и пережиток?

Впрочем, не буду спойлерить. Как же отреагировал современный российский зритель на этот фильм?

Один из молодых людей выразил свое недоумение, сказав, что главный герой — уж слишком дик по нынешним временам и вообще убийца, так что сочувствовать ему негоже. А вот другие обратили внимание на то, что в процессе обучения Сугато Сансиро становится на путь учительства, и его успехи приводят в школу новых учеников, которые стремятся подражать ему. Вообще, Сансиро талантлив изначально и раскрывает свой талант через присущую ему искреннюю, органическую доброту. Он умудряется видеть человеческое даже в своих врагах, которые вообще-то жаждут его крови и за пределами татами, — и это умение оказывается, пожалуй, главным ответом на вопрос, а в чем, собственно, его гениальность. Ведь и враги его, побежденные им, становятся его друзьями.

Цитата из к/ф «Гений дзюдо». Реж. Сэйитиро Утикава. 1965. Япония

Конечно, жесткость поединков того времени передана в фильме очень достоверно и имеет мало общего с нынешним представлением о профессиональном спорте — занятии, во многом состоящем из рекламы и шоу-бизнеса. В этом смысле схватки борцов у Куросавы отличаются смертельной серьезностью: это действительно бои на выживание.

А вот любовная линия дышит такой чистотой, невинностью и ясностью, что кажется отношениями каких-то высших существ с другой планеты. И при этом мы их так хорошо понимаем. Героиня, — говорит одна из зрительниц, — которую зовут Саю, любит его той любовью, которой всякий мужчина мечтает, чтобы его любили. В полноте. Принимая и понимая его, поддерживая — и при этом без унизительной опеки и требований сделать выбор: она или дзюдо. Саю-сан — это женщина-мечта: она красива, умна, скромна, отлично готовит и шьет, плюс настойчивая и бойкая. Фильм как бы говорит мужской части аудитории: хотите такую жену? Вот каким мужчиной вам надо быть. Ну и наоборот, для женской аудитории тот же совет…

Цитата из к/ф «Гений дзюдо». Реж. Сэйитиро Утикава. 1965. Япония

Фильм вообще очень красив. Использованная в нем непривычная современному европейскому глазу эстетика завораживает, картина смотрится на одном дыхании и из-за сюжета, и из-за визуальной составляющей. Ведь и режиссер, и сценарист, и вся съемочная группа в этом фильме заставляли вместе с актерами играть в кадре весь окружающий мир — и природу, и стихию, и образы традиционной японской религиозной культуры. Чего только стоит один образ распускающегося на рассвете лотоса, который помогает Сугате Сансиро сконцентрироваться и победить — для начала себя, а потом и врага в смертельной схватке. Кстати, Куросава рассказывал, что лично проверил, существует ли звук раскрывающегося лотоса, для чего провел бессонную ночь у пруда и установил доподлинно: они бумкают.

Не только хороший фильм — «Гений дзюдо», но и удивительно хорошо воспринятый аудиторией XXI века, даже молодежью, для которой черно-белый фильм полувековой давности мог бы выглядеть затянутым и блеклым. Ничего подобного. Сила образов и талант, вложенный в этот фильм, его понятность (не надо получать специального образования, чтобы понимать, о чем он), перебрасывают надежный мост в современность. Который и в будущем не исхудает.