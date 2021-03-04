Чебоксары, , 15:10 — REGNUM Гром и молния в Чебоксарах — в прямом смысле слова! В столице Чувашии в один миг кружащиеся снежные хлопья преобразовались в мощнейший снегопад, который накрыл город 4 марта в 14:50. А затем грянул гром ‑ и сверкнула молния через белую толщу плотного снегопада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад в Чебоксарах 4 марта Наталья Крашенинникова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 — 4 марта может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 25−30% месячной нормы.

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