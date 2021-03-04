Чебоксары, 4 марта, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Гром и молния в Чебоксарах — в прямом смысле слова! В столице Чувашии в один миг кружащиеся снежные хлопья преобразовались в мощнейший снегопад, который накрыл город 4 марта в 14:50. А затем грянул гром — и сверкнула молния через белую толщу плотного снегопада, передаёт корреспондент ИА REGNUM, который вышел на балкон запечатлеть картину «погодопредставления» и чуть не выронил телефон от неожиданного раската грома.

Наталья Крашенинникова ИА REGNUM Снегопад в Чебоксарах 4 марта

Наталья Крашенинникова ИА REGNUM Снегопад в Чебоксарах 4 марта

«Люблю грозу в начале марта (смайл). Никогда такого не видел и не слышал», — отреагировали в сети.

Александр Андреев Автомобилисты фиксируют аномалию из окна автомобиля. Чебоксары, район возле «Мега молла»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2—4 марта может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 25—30% месячной нормы.

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