Москва, , 15:10 — REGNUM Немецкая энергетическая компания Uniper завершила финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом глава компании Андреас Ширенбек заявил 4 марта на онлайн-конференции.

Ширенбека спросили, какую часть из обязательств, составляющих 950 млн евро, Uniper уже вложила в строительство газопровода «Северный поток — 2».

«В будущем выплат не будет», — сказал глава компании.

Uniper четвёртым из пяти европейских партнеров «Газпрома» объявил о завершении финансирования проекта. Пока такого заявления не было только от французской Engie.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале о завершении инвестиций в проект объявила немецкая компания Wintershall Dea. Она вложила в строительство 730 млн евро.

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