Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В центре Екатеринбурга вновь откроют ярмарку выходного дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Торговое пространство организуют на площади 1905 года 6 и 7 марта 2021 года. В это время там нельзя будет припарковать свой автомобиль.

Нынешняя ярмарка — первая в городе за 2021 год. Длительный перерыв в организации торговых территорий связан с тем, что на площади долгое время размещался Ледовый городок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков призвал не убирать постоянную парковку на площади 1905 года.

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