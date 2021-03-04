Москва, , 15:08 — REGNUM Россия готова налаживать с Европейским союзом конструктивное сотрудничество при условии взаимности Брюсселя в данном вопросе. Об этом 4 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль», который издается в Великобритании.

«К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций», — сказал он.

При этом глава МИД РФ уточнил, что ЕС все еще увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением минских соглашений по Украине, которые Киев открыто саботирует.

Также Лавров указал, что Брюсселем организуются медийные кампании «с голословными обвинениями Москвы в дезинформации» и при этом отвергаются предложения о начале профессионального, с опорой на факты диалога по данной теме.

«Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела», — отметил он.

При этом глава российского МИД напомнил, что Россия и ЕС являются соседями и высказал убежденность в том, что обеспечение мирного, стабильного и безопасного развития всего Евразийского континента в интересах обеих сторон.

«Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала США своё видение сотрудничества в сфере контроля над вооружениями