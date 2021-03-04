Самара, , 15:07 — REGNUM Паломническо-туристический центр планируют создать в селе Ташла в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на выездном заседании, которое провел глава области Дмитрий Азаров.

«Комплекс в Ташле — это признанный центр паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона», — передает слова Азарова пресс-служба ведомства.

Азаров также отметил, что именно поэтому нужно проводить работы так, чтобы поток туристов и паломников не уменьшался. При этом нужно создавать такие условия, при которых поток людей будет увеличиваться, при этом не будет нарушен заведенный здесь порядок, подчеркнул он.

В рамках создания центра планируется провести работы по расчистке русла реки Ташлы. Кроме этого, будет рассмотрена возможность обустройства зоны для купания, продолжена реставрацию храма в селе Мусорке, а также спроектирована обводная дорога рядом с монастырем в Ташле.

Отмечается, что сейчас идет работа по созданию концепции позиционирования данного центра на российском уровне.

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