Сеул, , 15:06 — REGNUM В период с 26 февраля по 3 марта в Южной Корее зафиксировали десять случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает Newsis со ссылкой представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств.

По их словам, с октября 2020 года в стране зафиксировано 217 очагов птичьего гриппа среди диких птиц.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Канвондо, где зафиксировано 49 очагов заражений. За ней следуют провинция Кёнгидо (42 очага), провинция Кёнсан-Намдо (24 очага), провинция Кёнсан-Пукто (19 очагов), провинции Чолла-Пукто и Чолла-Намдо (по 16 очагов), провинция Чхунчхон-Намдо (13 очагов), провинция Чхунчхон-Пукто (11 очагов).