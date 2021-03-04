Москва, , 15:10 — REGNUM Холодная зима не означает того, что лето будет жарким. Об этом 4 марта заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Метеоролог отметил, что эта народная примета была, как и другие опровергнута научными исследованиями — обратной связи между температурными режимами зимы и лета нет.

«Мы проверили все долгосрочные приметы и оказалось, что они не действуют. И если бы эта примета работала — холодная зима, жаркое лето — это было бы печально для метеоролога, потому что наша профессия была бы не нужна. Я рад, что приметы не сбываются», — заявил Вильфанд.