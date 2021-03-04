Куала-Лумпур, , 15:00 — REGNUM В Малайзии заявили, что лишь 1 909 585 жителей страны из 33 миллионов зарегистрировались для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщает Antara.

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Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якуб заявил, что правительство использовало две стратегии для предотвращения передачи коронавируса в обществе, а именно охрана здоровья и безопасность передвижения.

В качестве третьей стратегии в ноябре 2020 года правительство закупило вакцины против коронавируса.

Национальная программа вакцинации в Малайзии началась в конце февраля 2021 года. Все малазийцы должны зарегистрироваться для участия в программе через мобильное приложение, веб-сайт или прийти в ближайшую поликлинику.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия одобрила использование вакцин против коронавируса, произведенных компаниями AstraZeneca и Sinovac.

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