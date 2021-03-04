Москва, , 14:59 — REGNUM Из запланированных Федеральной налоговой службой (ФНС) в 2021 году к запуску нововведений стоит отметить прежде всего цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Это позволит банкам улучшить оценку рисков по заемщикам — как физическим, так и юридическим лицам.

Заемщикам можно будет предоставлять меньше документов, поскольку банки смогут (с согласия клиентов) получать информацию из государственных информационных систем.

Бумажный документооборот должен будет сократиться, что приведет к повышению скорости принятия решений по кредитам. Если к тому же сервис окажется бесплатным для банков, то можно будет рассчитывать снижение стоимости займов для клиентов.

Между тем, запуск данной платформы, вероятно, в какой-то степени облегчит доступ налоговиков к данным клиентов банков, что может не понравиться некоторым клиентам.

Что же касается рисков, то главные из них связаны с информационной безопасностью. После запуска платформы в распоряжении банков может оказаться большой объем данных, собираемых налоговой службой, и это повышает вероятность утечек персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому.

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