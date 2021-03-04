Элиста, , 14:59 — REGNUM Заместителем министра здравоохранения Калмыкии назначена Оксана Курдюкова главный эпидемиолог ведомства. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

«Назначить Курдюкову Оксану Владимировну заместителем министра здравоохранения Республики Калмыкия», — сказано в документе.

Высшее образование Курдюкова получила в Ростове-на-Дону. Она окончила Ростовский государственный медицинский университет. Затем начала трудовую деятельность в должности врача Центра гигиены и эпидемиологии Калмыкии, с 2015 года — является главным специалистом республиканского минздрава.

В первые дни пандемии Оксана Курдюкова возглавила региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.