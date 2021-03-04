Тбилиси, , 15:01 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» готовы к диалогу с оппозицией, но он должен проходить на справедливых условиях. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 4 марта заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в ходе заседания.

Спикер прокомментировал заявления лидеров оппозиционных партий, что они готовы начать переговоры о выходе из политического кризиса, если власти освободят арестованного лидера партии «Единое национально движение» (ЕНД) Нику Мелию и объявят о досрочных парламентских выборах.

«Пространство для диалога есть, но диалог также требует соглашения на справедливых условиях. Я считаю, что эмоции следует отложить в сторону, нужно отложить ультиматумы. Мы должны на справедливой основе договориться о том, как мы будем продолжать политическое сотрудничество в будущем», — сказал Талаквадзе.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась. 28 февраля в страну прибыл с визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель и призвал конфликтующие стороны найти выход из кризиса до середины марта.

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