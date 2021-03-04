Москва, , 14:59 — REGNUM В январе 2021 года первое место по продажам новых автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие машины) среди регионов России занимала Москва. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за январь в Москве было продано 1025 единиц новых лёгких коммерческих машин — на 13% больше, чем год назад.

На втором месте разместилась Московская область с результатом 584 проданные машины сегмента LCV. Здесь тоже наблюдается рост, однако немного меньший — на 12,5%. В Санкт-Петербурге за отчетный период продажи легких коммерческих авто увеличились на 24%, до 396 экземпляров. Таким образом этот регион занял третье место в данном рейтинге.

Далее по списку идут: Свердловская область (266 ед.; +39%), Краснодарский край (211 ед.; — 4,5%), Татария (196 ед.; — 5,3%), Нижегородская область (169 ед.; +4,3%) и Башкирия (159 ед.; +10%).

Всего в первый месяц нынешнего года в России было продано 7013 единиц новых лёгких коммерческих автомобилей, что на 2,3% меньше, чем год назад, когда было реализовано 7175 единиц такой техники

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе нынешнего года в странах Европы были реализованы 144 924 новые машины сегмента LCV. Это на 5,7% меньше, чем в январе прошлого года.

Читайте также: Импорт легковых машин в Россию рухнул на 19,7%