Киев, , 14:55 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в офисе президента не поднимали вопрос о его отставке в ближайшее время.

Об этом он сказал на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По крайне мере, со мной никаких разговоров об отставке не было на протяжении всего времени (пребывания в должности), и в последнее время тоже», — отметил Шмыгаль.

В этом контексте глава правительства Украины посоветовал не читать Telegram-каналы, поскольку там только «слухи и сплетни».

В опубликованном сегодня же интервью изданию «Фокус» Шмыгаль заявил, что никогда не интересовался своими рейтингами и тем, кому он нравится, а кому — нет. Также он заявил, что всех премьеров на Украине всегда хотят уволить.

«Назначение нашего кабмина — скорее антикризисный шаг, чем политический компромисс. Наша же задача — справиться с многочисленными вызовами… Понимаю, придёт время — мы все уйдем со своих должностей, нет вечных премьеров или министров. Но я пришел и выполняю свою работу, мне глаза не за что прятать», — подчеркнул премьер.

ИА REGNUM напоминает, что нынешнее правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.