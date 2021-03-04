Стокгольм, , 15:13 — REGNUM Мужчина в возрасте 20 лет, задержанный после нападения на прохожих в Ветланде, арестован по подозрению в нескольких случаях покушения на убийство. Об этом заявил представитель гособвинения прокурор Адам Руллман в интервью государственному информационному агентству Швеции ТТ.

По его словам, в настоящее время дело не расследуется как террористическое преступление.

«Сейчас он подозревается в покушение на убийство. Тем не менее, очень важно исследовать мотивировочную часть преступления», — заявил прокурор Руллман.

По словам Руллмана, мужчина, в которого стреляли полицейские, был арестован ночью.

«Полиция провела обширную следственную работу, сопровождавшуюся сбором информации с использованием разных методов», — добавил прокурор.

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