Брюссель, , 14:55 — REGNUM Вопрос о включении российской вакцины «Спутник V» в европейский портфель вакцин в настоящее время не стоит на повестке дня в странах — членах Европейского союза. Об этом 4 марта заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«На данный момент нет обсуждения о включении «Спутника V» в европейский портфель вакцин», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он не исключил возможность добавления российской вакцины от COVID-19 в общеевропейский портфель заказов.

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«Наша стратегия по вакцинам — совместная стратегия Еврокомиссии и стран-членов. И Еврокомиссия со странами-членами может в любой момент решить включить какую-либо вакцину в свой портфель», — приводит РИА Новости слова представителя ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Известно, что агентство проанализирует соответствие вакцины на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

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Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила возможность централизованного заказа российского препарата от COVID-19 для Евросоюза, но с предварительными условиями. Так, Россия должна подать заявку в EMA (Европейское агентство лекарственных средств. Кроме того, глава ЕК отметила, что производство вакцины связано с рисками, поэтому в Евросоюзе должны убедиться в её эффективности и безопасности.