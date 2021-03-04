Брюссель, 4 марта 2021, 14:55 — REGNUM Вопрос о включении российской вакцины «Спутник V» в европейский портфель вакцин в настоящее время не стоит на повестке дня в странах — членах Европейского союза. Об этом 4 марта заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
При этом он не исключил возможность добавления российской вакцины от COVID-19 в общеевропейский портфель заказов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Известно, что агентство проанализирует соответствие вакцины на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
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Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила возможность централизованного заказа российского препарата от COVID-19 для Евросоюза, но с предварительными условиями. Так, Россия должна подать заявку в EMA (Европейское агентство лекарственных средств. Кроме того, глава ЕК отметила, что производство вакцины связано с рисками, поэтому в Евросоюзе должны убедиться в её эффективности и безопасности.